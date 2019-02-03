Алексей Бондарев
Загадка темной материи и секрет алкоголизма
Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Спецтема: Выборы президента Украины

Лучше ломтик сала. Супрун рассказала о вреде бутербродов с колбасой

Сегодня, 17:56
1691
Цей матеріал також доступний українською

congerdesign / Pixabay

Супрун подчеркнула, что колбаса "нездорова всем"

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не рекомендует употреблять бутерброды с колбасой, заявляя, что такая еда - нездоровая.

В Facebook она написала, что белый хлеб содержит много соли, что повышает риск заболеть сердечно-сосудистые болезни. По ее словам, батон стремительно поднимает уровень сахара в крови.

Супрун подчеркнула, что колбаса "нездорова всем": в ней также много соли, она содержит примеси, в частности, нитрит и бензпирен, что увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной.

"Поэтому советуют полностью отказаться или свести к минимуму употребление процессированных мясных продуктов (колбасы или сосисок) - не чаще 3-х раз в неделю и не более 50 граммов в день, если отказаться трудно", - отметила она.

Супрун написала, что килограмм колбасы стоит значительно дороже килограмма хорошего мяса.

В то же время, по ее словам, масло не опасно.

Она советует употреблять хлеб из отрубей: в нем больше витаминов, есть клетчатка и меньше гликемический индекс; колбасу заменить печеным мясом, печеночным паштетом, форшмаком или хумусом; добавлять овощи, яблоки, зелень и корнеплоды и грибы к паштетов; другими "намазками" могут быть творог и зелень, фета и сладкий перец, паштеты из баклажанов, или грибов, или тыквы и сала; здоровая альтернатива колбасе - это ломтик сала, черный хлеб и горчица.

Теги:   Уляна Супрун

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 15:15

article_img
Спасатели ликвидировали пожар на складе в Деснянском районе Киева
События

Сегодня, 19:03

article_img
Расследование расстрелов на Майдане не завершено: руководитель департамента ГПУ и адвокат отрицают слова Луценко
Политика

Сегодня, 11:19

article_img
В это воскресенье истекает срок для подачи документов в ЦИК от кандидатов в президенты

Выбор редакции

События

Сегодня, 10:16

article_img
Медовый месяц Зеленского с избирателями и интервью Степана Бандеры. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua
Политика

Сегодня, 08:13

article_img
Спич-баттл. Как лидеры президентской гонки дебатировали на Украинском завтраке в Давосе
Страны

Сегодня, 11:17

article_img
От греха подальше. Сотни девочек в Британии подвергают жестокой африканской практике "прижигания" груди

ТОП 3

События

Сегодня, 15:44

article_img
Как прошла церемония интронизации Епифания: фото
12037
События

Вчера, 09:22

article_img
Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту
6262
События

Сегодня, 03:39

article_img
Пропавший на Донбассе разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен боевиков - видео
3839