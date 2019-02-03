Лучше ломтик сала. Супрун рассказала о вреде бутербродов с колбасой Сегодня, 17:56 1691 Цей матеріал також доступний українською congerdesign / Pixabay Супрун подчеркнула, что колбаса "нездорова всем" congerdesign / Pixabay

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не рекомендует употреблять бутерброды с колбасой, заявляя, что такая еда - нездоровая.

В Facebook она написала, что белый хлеб содержит много соли, что повышает риск заболеть сердечно-сосудистые болезни. По ее словам, батон стремительно поднимает уровень сахара в крови.



Супрун подчеркнула, что колбаса "нездорова всем": в ней также много соли, она содержит примеси, в частности, нитрит и бензпирен, что увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной.



"Поэтому советуют полностью отказаться или свести к минимуму употребление процессированных мясных продуктов (колбасы или сосисок) - не чаще 3-х раз в неделю и не более 50 граммов в день, если отказаться трудно", - отметила она.



Супрун написала, что килограмм колбасы стоит значительно дороже килограмма хорошего мяса.



В то же время, по ее словам, масло не опасно.



Она советует употреблять хлеб из отрубей: в нем больше витаминов, есть клетчатка и меньше гликемический индекс; колбасу заменить печеным мясом, печеночным паштетом, форшмаком или хумусом; добавлять овощи, яблоки, зелень и корнеплоды и грибы к паштетов; другими "намазками" могут быть творог и зелень, фета и сладкий перец, паштеты из баклажанов, или грибов, или тыквы и сала; здоровая альтернатива колбасе - это ломтик сала, черный хлеб и горчица.

