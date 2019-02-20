Андерс Аслунд
Внимание Москвы. Санкции против России усиливаются
Андрей Смирнов
Тимошенко не дали засудить Порошенко
Александр Гольц
Послание Кремля. Что тревожит Путина
Джуди Демпси
Прекратите ностальгию по старому Западу
Спецтема: Революции Достоинства — пять лет Выборы президента Украины

Лучи озарили небо Киева в память о погибших на Евромайдане

Вчера, 23:29
1159
Цей матеріал також доступний українською

Київська перепічка/Facebook

Прожекторы включили в память о погибших во время событий 18-20 февраля 2014 года

Вечером в среду, 20 феврале, в центре Киева, где проходили события Евромайдана в 2014 году, зажгли прожекторы, устремленные в небо.

Лучи, направленные в небо, зажгли в память о погибших людях, передает ТСН.

Всего установлено 107 прожекторов.

Прожекторы в Киеве

20 февраля 2019 года лучи в память о погибших на Евромайдане в центре Киева зажгли прожекторы

ЕРА

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в том числе на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года погибли более ста протестующих. Погибших участников акций протеста стали называть Небесной Сотней.


Теги:   Евромайдан Киев Небесная сотня

Спецтема   Революции Достоинства — пять лет

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 19:57

article_img
Спецпрокурор сообщил причину вынесения оправдательных приговоров по расстрелам на Майдане
Экономика

Сегодня, 15:58

article_img
Какой будет инфляция в Украине в этом году: прогноз первого зампреда НБУ
События

Сегодня, 18:53

article_img
На Донбассе в результате обстрелов ранены два украинских бойца

Выбор редакции

Культура

Вчера, 21:10

article_img
Мексиканское счастье. Почему драма Куарона претендует на главные Оскары
Культура

Сегодня, 09:36

article_img
Got to be free. В Театре на Подоле покажут рок-мюзикл о Майдане
Футбол

Сегодня, 03:01

article_img
Браво, я*ца Симеоне! Реакция соцсетей на матчи Атлетико - Ювентус и Шальке - Манчестер Сити

ТОП 3

События

Вчера, 11:48

article_img
Порошенко помогал выносить раненых из Мариинского парка - видео
11769
События

Сегодня, 10:13

article_img
А если бы Майдан не победил? Известные украинцы - о том, какой была бы сейчас страна
7164
События

Сегодня, 08:13

article_img
Шуба из меха — такое же жлобство, как и ковер на стене. Как в Украине борются с натуральным мехом
5040