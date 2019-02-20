Лучи озарили небо Киева в память о погибших на Евромайдане Вчера, 23:29 1159 Цей матеріал також доступний українською Київська перепічка/Facebook Прожекторы включили в память о погибших во время событий 18-20 февраля 2014 года Київська перепічка/Facebook

Вечером в среду, 20 феврале, в центре Киева, где проходили события Евромайдана в 2014 году, зажгли прожекторы, устремленные в небо.

Лучи, направленные в небо, зажгли в память о погибших людях, передает ТСН.

Всего установлено 107 прожекторов.

Прожекторы в Киеве 20 февраля 2019 года лучи в память о погибших на Евромайдане в центре Киева зажгли прожекторы

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в том числе на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года погибли более ста протестующих. Погибших участников акций протеста стали называть Небесной Сотней.





