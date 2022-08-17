Российский теракт в Еленовке: в предоставленных агрессором списках раненых и убитых украинских пленных есть несовпадения — омбудсмен 17 августа, 10:22 29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в списках раненых и убитых во время теракта в Еленовке украинских военнопленных, обнародованных страной-агрессором РФ, обнаружили несовпадения.

«Во-первых, мы видим несовпадение списков раненых и погибших, официально обнародованных российской стороной через СМИ РФ. Именно поэтому не дают встретиться с нашими ранеными после Еленовки, чтобы мы не получили дополнительной информации», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, для расследования теракта в Еленовке ждут приезда отдельной Миссии ООН.

«Мы ждем приезда именно отдельной миссии ООН, созданной на основании заявления генерального секретаря и решения генерального секретаря ООН, которая как раз и будет расследовать юридически, что там произошло», — сказал он.

Лубинец добавил, что в настоящее время через свои контакты, о которых он не может публично говорить, и он, и военная разведка пытаются установить, что там действительно произошло.

29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом страна-агрессор хотела скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

В российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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