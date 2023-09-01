«Недостаточно пленных россиян». Лубинец заявил, что в Украине есть проблемы с обменным фондом 1 сентября, 20:20 Обмен пленными (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что у Украины есть проблемы с обменным фондом.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, сейчас в Украине «недостаточно российских военнопленных, которых мы хотим менять на украинских военнопленных». То есть «они есть, но количество недостаточно».

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Омбудсмен добавил, что у него иногда есть впечатление, что российской стороне «вообще не интересны» пленные россияне. И это, по его словам, другая проблема.

«Россиянам иногда интереснее использовать и своих военнопленных, и родственников украинских военнопленных, но только не возвращать наших домой. И накручивать родственников военнопленных, что Украина виновата, Украина не хочет, мы что-то там предлагаем, а они не готовы», — сказал он.

Последний раз обмен пленными состоялся 7 августа. Тогда Украина вернула из российского плена еще 22 защитника. Лубинец сообщил, что это был 48-й обмен, который удалось произвести. Сейчас домой из плена вернулись 2598 украинцев.

Украина систематически ведет работу по возвращению украинцев из российского плена.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо вернуть домой всех пленных, которых захватила Россия.