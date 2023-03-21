В Украину удалось вернуть еще 15 детей из городов, оккупированных еще в начале войны — омбудсман 21 марта, 14:55 В Украину удалось вернуть 15 украинских детей (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

В Украину удалось вернуть 15 украинских детей, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во вторник, 21 марта.

«В Украину удалось вернуть 15 украинских детей совместно с их мамами и законными представителями», — написал он в Telegram.

По его словам, это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, которые были оккупированы еще в начале войны.

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Лубинец добавил, что по состоянию на сегодняшний день, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты удерживают у так называемых лагерях перевоспитания" примерно 6000 украинских детей.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который также направлен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.



По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч украинских детей.