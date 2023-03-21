В Украину удалось вернуть еще 15 детей из городов, оккупированных еще в начале войны — омбудсман

21 марта, 14:55
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В Украину удалось вернуть 15 украинских детей (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

В Украину удалось вернуть 15 украинских детей (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

В Украину удалось вернуть 15 украинских детей, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во вторник, 21 марта.

«В Украину удалось вернуть 15 украинских детей совместно с их мамами и законными представителями», — написал он в Telegram.

По его словам, это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, которые были оккупированы еще в начале войны.

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Лубинец добавил, что по состоянию на сегодняшний день, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты удерживают у так называемых лагерях перевоспитания" примерно 6000 украинских детей.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который также направлен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч украинских детей.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дети Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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