Россияне похищают украинских сирот и снимают с ними видео сексуального характера — омбудсмен

2 февраля, 21:37
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Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в четверг, 2 февраля, со ссылкой на сообщения в Telegram.

Он также опубликовал скриншоты переписки с предполагаемым похитителем ребенка.

«Расценки» составляют сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который скоро пойдет в школу, предлагают 250 тыс рублей (130 тыс грн). В переписке указано, что дети из Украины не имеют родственников", — пишет Лубинец.

Видео дня

Омбудсмен призвал Киберполицию, Нацполицию и Офис Генпрокурора принять надлежащие меры реагирования, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой.

Лубинец/Telegram
Фото: Лубинец/Telegram

«Нельзя словами описать весь спектр эмоций. Российская Федерация коварно похищает, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?» — написал он.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев. Россия также принудительно вывозит детей, в том числе сирот, которых отдают на воспитание в российские семьи.

https://www.youtube.com/embed/33-Syte_vds
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Сироты Омбудсмен Дети-сироты Дмитрий Лубинец

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