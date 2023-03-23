Омбудсмен заявил, что Россия могла депортировать сотни тысяч украинских детей 23 марта, 22:52 Россия депортирует украинских детей с захваченных территорий (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия могла депортировать с захваченных территорий сотни тысяч украинских детей.



Об этом сообщает Укринформ.

Он отметил, что подтвержденная цифра превышает 16 тысяч.

«У нас подтвержденных, верифицированных украинских детей, которых РФ принудительно депортировала, в настоящее время 16 228. Это дети, находящиеся на территории РФ, прошедшие процесс депортации. По поводу общего количества я могу только предполагать, потому что процесс верификации сложен. Могу предполагать, что речь может идти о десятках, а может даже сотнях тысяч украинских детей, которых Россия принудительно вывезла», — заявил Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что согласно международному праву принудительная депортация начинается только тогда, когда украинских детей РФ перевозит через границу.



«Даже если принудительно вывезли в Крым, то Международный уголовный суд будет трактовать это не как депортацию, потому что это Украина, Крым — это Украина, а вот как только они пересекут границу, действиями российских военных или оккупационных властей, то только с тех пор начинается процедура депортации», - сообщил Лубинец.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который также нацелен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.



По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

