Лубинец заявил, что оккупанты устроили военное обучение в детсаду Севастополя

16 марта, 06:25
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Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оккупанты в Севастополе устроили курсы военной подготовки для детей.

Он опубликовал видео из одной из школ города, отметив, что курсы проводятся и в детском саду.

"Правозащитники подчеркивают, что в Крыму с начала российской аннексии выращивают молодую армию, готовую убивать и умирать за Россию. Подтверждением этому является движение юнармии, которое начало действовать на территории Крыма с 2014 года. А, как известно, среди молодых российских солдат, которые воюют и погибают в Украине, многие те, кто еще в школе воспитывался в этой же юнармии", - сообщил Лубинец.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Крым Севастополь Дети Дмитрий Лубинец

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