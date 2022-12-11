Оккупанты удерживают в Еленовке 150 украинцев — омбудсмен 11 декабря, 00:35 Дмитрий Лубинец (Фото:Радио Свобода)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты продолжают удерживать в Еленовке Донецкой области 150 украинцев.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он считает, что украинская сторона сможет посетить место теракта только после освобождения Еленовки.

"Нас в очередной раз туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Еленовке только после того, как наши ВСУ освободят Еленовку. По нашей информации, в настоящее время там осталось 150 граждан Украины. Это не только военные", - сообщил Лубинец.

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Он также подверг критике Международный комитет Червоного Креста, который продемонстрировал себя неэффективной организацией. Лубинец подчеркнул, что поднимал вопрос об исключении РФ из организации.

"Я поднял вопрос перед руководством Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца по поводу исключения российского национального комитета Красного Креста. Они отнеслись, на мой взгляд, максимально серьезно к моим словам и моему предложению. Я ожидаю, что они что-то предложат. Возможно, это будет некий промежуточный вариант", - сообщил омбудсмен.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории в Донецкой области.

В колонии оккупанты содержали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.