«Некоторые просили прощения». Украинский омбудсмен заявил, что россияне не жаловались на пребывание в плену 17 февраля, 04:44 Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что пошедшие на обмен 16 февраля россияне не жаловались на плен.

"Жалоб, замечаний и предложений у оккупантов по поводу пребывания в плену нет. А это в очередной раз свидетельствует о том, что Украина придерживается Женевских конвенций", - сообщил Лубинец.

Видео дня

Он отметил, что некоторые россияне просили прощения, а другие выразили желание, "чтобы война быстрее закончилась".

Украина и страна-террорист Россия в четверг, 16 февраля, провели обмен пленными, домой возвращается 101 человек — 100 военных и один гражданский.

