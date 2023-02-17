«Некоторые просили прощения». Украинский омбудсмен заявил, что россияне не жаловались на пребывание в плену
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что пошедшие на обмен 16 февраля россияне не жаловались на плен.
"Жалоб, замечаний и предложений у оккупантов по поводу пребывания в плену нет. А это в очередной раз свидетельствует о том, что Украина придерживается Женевских конвенций", - сообщил Лубинец.
Он отметил, что некоторые россияне просили прощения, а другие выразили желание, "чтобы война быстрее закончилась".
Украина и страна-террорист Россия в четверг, 16 февраля, провели обмен пленными, домой возвращается 101 человек — 100 военных и один гражданский.