«Некоторые просили прощения». Украинский омбудсмен заявил, что россияне не жаловались на пребывание в плену

17 февраля, 04:44
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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что пошедшие на обмен 16 февраля россияне не жаловались на плен.

"Жалоб, замечаний и предложений у оккупантов по поводу пребывания в плену нет. А это в очередной раз свидетельствует о том, что Украина придерживается Женевских конвенций", - сообщил Лубинец.

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Он отметил, что некоторые россияне просили прощения, а другие выразили желание, "чтобы война быстрее закончилась".

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Украина и страна-террорист Россия в четверг, 16 февраля, провели обмен пленными, домой возвращается 101 человек — 100 военных и один гражданский.

https://www.youtube.com/watch?v=VMZUzmwS1rc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Пленные Плен Обмен пленными Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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