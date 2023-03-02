Омбудсмен заявил, что россияне депортировали в «лагеря перевоспитания» около 6000 украинских детей 2 марта, 23:35 Россияне депортируют детей с захваченных территорий (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты содержат в так называемых «лагерях перевоспитания» около 6000 украинских детей.



"Мы нашли подтверждение недавно обнародованного доклада одной из общественных организаций о том, что на территории РФ создано 43 так называемых "образовательных лагерей", где держат детей, которые, по мнению РФ, наиболее патриотически настроены к Украине. По нашим данным, сейчас там находятся около 6 тыс. детей, где на них оказывают давление психологического и физического характера", - заявил Лубинец.



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Он отметил, что депортированным детям запрещают общаться на украинском языке, у них забирают украинские документы, их незаконно усыновляют.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

Накануне Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который также направлен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.



По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч украинских детей.