В Изюме российскими военными уничтожено более 70% зданий — омбудсмен 16 сентября, 10:52 Разрушенный дом в Изюме (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Изюме разрушены более 70% зданий, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.

"В Изюме российскими военными уничтожено, визуально, более 70% зданий, однако жизнь туда возвращается с возвращением украинского флага", - написал он.

Фото: www.facebook.com/dmytro.lubinets

Лубинец рассказал, что пока он с командой находился в городе, военнослужащие вместе со следователями и местными жителями идентифицировали несколько мест, где происходили военные преступления.

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«Пыточная, устроенная в подвале, рядом с частными домами, где из женщин и мужчин выбивали показания против украинской армии. Зачем это делать людям, полностью контролировавшим город — неизвестно», — написал он.

В Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В лесополосе на территории возле освобожденного от российских оккупантов Изюма Харьковской области нашли массовые захоронения.

На могилах «на скорую руку» устанавливали кресты, на некоторых есть фамилии, но на большинстве — номера.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что в месте массового захоронения в Изюме было обнаружено около 440 могил.

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