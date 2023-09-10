Могут служить не на передовой. Омбудсмен предлагает убрать формулировку «ограниченно годный» 10 сентября, 00:21 Дмитрий Лубинец (Фото:.instagram.com/dmytro_lubinets/)

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил СНБО убрать формулировку "ограниченно годный". Граждане Украины, которые имеют проблемы со здоровьем могут нести службу, но не на передовой.

Об этом он сказал во время телемарафона.



«Относительно решения „ограниченно годен“: мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, которые не имеют недостатков, не имеют проблем со здоровьем, как „непригодные“, а гражданам Украины, которые имеют открытые проблемы со здоровьем, есть многолетние диагнозы, им выдали эти справки „ограниченно годен“. Это требует урегулирования», — рассказал омбудсмен.

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Согласно его высказыванию, данный вопрос был рассмотрен на заседании СНБО, на котором Лубинец предложил исключить формулировку «ограниченно годен». По мнению омбудсмена, гражданин Украины должен быть либо годным к военной службе, либо негодным.

«Если, например, из-за своего здоровья он не может выполнять боевые задачи с автоматом в руках непосредственно на передовой и у него есть, скажем, проблемы с позвоночником, то он может служить в штабе или быть частью ракетных войск, заниматься информационными технологиями в военной сфере», — отметил Лубинец.

По его словам, он дал рекомендацию на СНБО с целью урегулирования вопроса о годности через определение военных специальностей.

По мнению Лубинца, этот процесс должен четко указывать гражданам Украины, что если они годны, но у них есть здоровотные проблемы, то они годны для службы в определенных войсках, которые, например, не связаны с передовой линией.

Он также подчеркнул, что данная процедура должна быть максимально прозрачной, понятной для граждан и цифровизированной. Кроме того, доступ к электронным базам данных должны иметь граждане, врачи и институты, осуществляющие парламентский контроль.

По мнению омбудсмена, это позволит предотвратить коррупцию и обеспечит возможность реальной защиты прав граждан в случае их нарушения.

Лубинец также сообщил, что на данный момент уже проведена проверка 75% Военно-врачебных комиссий, а оставшиеся 25% планируется проверить до конца сентября.