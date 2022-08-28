Наемник РФ выступил с черепом, который назвал «останками» защитника Азовстали. Украинский омбудсмен обратился в ООН 28 августа, 16:17 Российский наемник Игорь Мангушев держит в руке череп, по его словам, принадлежащий погибшему защитнику Мариуполя (Фото:Скриншот видео Денис Казанский/Telegram)

Российский наемник Игорь Мангушев во время публичного выступления держал в руке череп, по его словам, принадлежащий погибшему украинскому защитнику Азовстали. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уже обратился в ООН.

Видео с россиянином Мангушевым распространяют в соцсетях, в частности его опубликовал журналист Денис Казанский.

Мангушев повторил штампы российской пропаганды и призвал к геноциду украинцев. Пропагандист заявил, что РФ «воюет не с людьми, а идеей» существования Украины, и «все носители этой идеи должны быть уничтожены».

Видео дня

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что РФ нарушает международное гуманитарное право не только в отношении живых, но и мертвых. Он уже сообщил об этом видео руководителю группы по установлению фактов следственной комиссии ООН по Украине Оле Солвангу и обратится в Офис генпрокурора.

По словам Лубинца, россияне продолжают дегуманизировать украинцев, оправдывая массовые убийства гражданских и разрушения населенных пунктов именно через своих пропагандистов.

«Демонстрация „останков“ погибших защитников Мариуполя стала поводом для „стендапа на военную тематику“. Единственной целью таких действий России является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших», — подчеркнул он.

Омбудсмен напомнил, что согласно международным стандартам, во время войны с телами погибших гражданских и военных нужно вести себя уважительно, а останки неизвестных должны быть идентифицированы.

В конце июля в Сети появилось видео пыток украинского военного. На нем российские солдаты прижимают мужчину с кляпом во рту и связанными руками к земле и с помощью канцелярского ножа отрезают гениталии, а затем подносят их к камере.

Позже появилась вторая часть видео, на котором запечатлено, как украинскому пленному стреляют в голову и сбрасывают его тело в яму.

Лубинец заявил, что Украина установила личность оккупанта и знает о нем «абсолютно все». Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ролик с пытками направлен на 15 тысяч россиян в окружении на Херсонщины – Михаил Самусь https://www.youtube.com/watch?v=CWVq-JQB0YQ

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