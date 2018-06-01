Ложились под фуры и спровоцировали пробки. Под Запорожьем местные жители перекрыли трассу из-за отключений света

В четверг вечером, 31 мая, жители Запорожья перекрыли трассу Харьков-Симферополь с требованием дать электроснабжение в их дома.

Как сообщает Интерфакс-Украина, с утра без света оставались около двух тысяч домов, до вечера аварийные бригады так и не приехали устранять причину.

Местные жители не пропускали транспорт, на трассе образовалась пробка. Многие автомобили разворачивались и ехали в объезд. При этом между водителями и протестующими возникали словесные конфликты.

На место инцидента прибыла полиция. Правоохранители уговаривали жителей Запорожья разойтись, а также предупреждали об уголовной ответственности за блокирование дорог.

По данным местных СМИ, некоторые участники акции ложились на дорогу, чтобы не дать проехать фурам.

В Запорожьеоблэнерго заявили, что свет в домах жителей Шевченковский района города пропал из-за повреждения кабельной линии. Электрики не могли проводить работы по ликвидации повреждения ночью из-за того, что кабельная линия проложена под землей.

Там добавили, что свет появится в домах к обеду пятницы, 1 июня.