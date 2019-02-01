Ловушка в тумане: на трассе Киев-Одесса огромная яма спровоцировала сразу шесть ДТП - фото Вчера, 18:18 1595 Цей матеріал також доступний українською Думская В ДТП никто не пострадал Думская

В пятницу, 1 февраля, в Одесской области на 341-м км трассы Киев-Одесса произошло шесть ДТП с участием восьми автомобилей.

Как сообщили Думской в областной полиции, утром на аварийном участке из-за тумана и огромной ямы посреди дороги столкнулись сразу шесть автомобилей.

Около 7 утра столкнулись две машины, а после этого в преграду на дороге въехали еще четыре авто. В результате один грузовик врезался в отбойник, одна фура перевернулась.

По данным полиции, в результате аварий жертв и пострадавших нет.

Та самая яма / Фото: Думская

После серии ДТП на аварийном участке дороги выставили усиленные наряды полицейских. На месте временно установлены знаки ограничения скорости движения, сама яма ограждена.

Дорожные службы уже начали работы по устранению ям на трассе.