Ловец шахидов. Украинцы собрали 150 млн гривен на антидронную систему 15 октября, 20:47 Уничтоженные дроны Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинцы менее чем за два дня собрали 150 миллионов гривен на антидронную систему для защиты от иранских дронов — «ловца шахидов».

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский 15 октября, опубликовав видео.

«Целью было собрать 100 миллионов, но благодаря вашей космической поддержке на банки моно упало в половину больше», — заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Видео дня

Ко Дню защитников и защитниц фандрейзинговая платформа UNITED24, monobank и блогер Игорь Лаченков объявили благотворительный сбор для покупки комплекса по борьбе с дронами.

Среди всех, кто перечислил минимум пять гривен, разыграют специальный тираж браслетов из последней партии Азовстали. Он состоит из тысячи штук и не будет повторяться.

Еще одна его особенность: сто браслетов подписал сам главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. 80 из них можно гарантированно получить за взнос на суму 100 тысяч гривен, еще 20 браслетов разыграют среди всех участников вне зависимости от суммы их взноса.

Ожидается, что Гороховский обнародует результаты розыгрыша в своем Telegram-канале в 17:00, в воскресенье, 16 октября.

Ловец шахидов — система, обнаруживающая все типы летательных средств, даже тех, которые используют сложные каналы связи. К примеру, иранские дроны-камикадзе Shahed. Ее радиус действия – 5 квадратных километров, а назначение – защита объектов критической инфраструктуры. Такие системы стоят на вооружении НАТО.