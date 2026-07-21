«Мир должен обратить внимание». Близкая к Трампу блогер Лора Лумер показала фото из старейшего McDonald’s в Украине на Лукьяновке

Об этом она сообщила в соцсети X во вторник, 21 июля.

Лумер написала, что Россия атакует американские компании в Украине, в частности киевский McDonald’s. Блогер заявила, что такие атаки демонстрируют «презрение Москвы к Америке».

Реклама

Она упомянула недавний ракетный удар по Киеву, в ходе которого Россия выпустила по городу около 40 баллистических ракет, ударив по жилым районам и старейшему ресторану McDonald’s в Украине, который открыли в 1997 году.

Фото: Laura Loomer / X

Лумер отметила, что это заведение стало одним из символов стойкости во время войны. Блогер подчеркнула, что McDonald’s — один из самых известных американских брендов в мире, а в Украине его символика стала признаком открытости к западной культуре и интеграции. Ресторан на Лукьяновке получал повреждения как минимум семь раз после начала полномасштабного вторжения, однако каждый раз возобновлял работу.

«Его золотые арки стали постсоветским символом открытости и интеграции с Западом в Украине. В то же время McDonald’s больше не работает под своим названием в России после ухода с рынка в 2022 году на фоне санкций США и широкого осуждения российского вторжения в Украину», — написала блогер.

По словам Лумер, российские удары нанесли ущерб не только американским и западным компаниям, но и многочисленным украинским предприятиям в городах, удаленных от линии фронта.

Фото: Laura Loomer / X

«Торговые центры, супермаркеты, офисы и рестораны оказались под прицелом российских баллистических ракет, беспилотников и управляемых авиабомб. Эти атаки посылают четкий сигнал: Россия не является союзником Соединенных Штатов или Запада. Нанося удары по символам западного присутствия и гражданской жизни, а также обстреливая американские предприятия, Москва демонстрирует пренебрежение к самой идее процветающей, ориентированной на Запад Украины», — написала она.

Блогерка добавила, что во время пребывания в Украине увидела: несмотря на непрекращающиеся атаки, «украинский народ полон решимости продолжать жить своей жизнью».

Реклама:

«McDonald's в Украине продает бургеры под вывеской, деформированной в результате прошлых атак, и это служит ежедневным напоминанием о том, что жизнь и предпринимательство продолжаются среди руин и разрушений, причиненных Россией. Это также напоминание о том, что Россия стремится уничтожить американский бизнес. McDonald’s в Киеве — это не случайность. Это целенаправленный удар по обществу, которое пытается жить нормальной жизнью, свободной от коммунизма. Мир должен обратить на это внимание», — отметила Лумер.

Она также рассказала, что обычно не ест фастфуд, однако в этот раз заказала в McDonald’s чизбургер, картофель фри и диетическую колу в знак поддержки.

«Ничто так не заставляет по-настоящему ценить то, что ты американка, и переосмыслить свое прежнее отношение к поддержке Украины со стороны США, как трапеза на фоне российского ракетного удара и разбитых окон в McDonald’s. То, что происходит в Украине сегодня, может случиться в Америке в ближайшем будущем, если мы не остановим коммунизм и многополярность», — подытожила блогерша.

В ночь на 19 июля Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами. Падения обломков и пожары зафиксированы в Деснянском, Днепровском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах. В результате атаки повреждены жилые дома, нежилые здания, офисные помещения и общежитие. По меньшей мере, один человек погиб, еще более 10 — получили ранения.

Также войска РФ атаковали подземный переход у станции метро Лукьяновская.

Что известно о Лоре Лумер

О своем приезде в Украину Лумер сообщила в своем аккаунте в X 20 июля, опубликовав видео прибытия на поезде. Она признала, что ранее распространяла ложные утверждения об Украине и президенте Владимире Зеленском под влиянием российской пропаганды: «Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском и не буду удалять свои посты, потому что осознала: я ошибалась. Я жила в информационном пузыре, а российские медиа в социальных сетях убедили меня поверить в это».

Реклама:

По словам блогера, она решила приехать в Украину, чтобы лично проверить утверждения, которые слышала ранее: «Я попытаюсь найти доказательства пропаганды, которой меня пичкали. Если не найду их, то расскажу об этом всем, чтобы другие тоже могли увидеть правду».

Лумер рассказала, что уже в первый день поездки увидела фотографии священников, убитых российскими военными в Буче, а также братскую могилу с жертвами оккупации. Она также пообщалась с представителями служб, занимающихся возвращением военнопленных, — ей показали фотографии украинских пленных.

«Кто же тогда нацисты? Мне годами лгали. Я ошибалась. Я обязана исправить сказанное ранее. Россия очень хорошо ведет информационную войну», — подытожила она.

В Офисе президента приветствовали приезд блогерши в Украину.

«Очень важно, что Лора Лумер находится в Украине и видит своими глазами, что здесь происходит. Нет лучшего способа сформировать обоснованную точку зрения, чем личный опыт, позволяющий не поддаваться российской пропаганде», — отметили в ОП.