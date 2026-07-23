«Путин нанес удар по Иисусу Христу». Лора Лумер посетила Киево-Печерскую лавру и осмотрела Успенский собор, поврежденный РФ

Американский блогер Лора Лумер, близкая к президенту США Дональду Трампу, посетила Киево-Печерскую лавру и осмотрела Успенский собор , пострадавший в результате удара РФ 15 июня, а также другие поврежденные объекты заповедника. Об этом блогер сообщила в социальной сети X.

«[Российский диктатор Владимир] Путин нанес удар беспилотником по Иисусу Христу. Возродившийся Рейх и Россия не хотят, чтобы вы увидели это видео…» — написала Лумер.

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Как видно на фотографиях, опубликованных первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Кислицей, во время посещения Лавры Лумер сопровождали вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики — министр культуры Украины Татьяна Бережная, генеральный директор Национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко и сам Кислица.

«Было интересно пообщаться с Лорой Лумер, а затем в среду посетить Киево-Печерскую лавру. Видеть впервые — или для меня уже в который раз — как Путин нанес удар дроном по сердцу христианства — это очень сильный и волнующий опыт. Благодарю Лору Лумер за проявленную инициативу и поездку в Украину в это время», — написал Кислица.

Фото: Сергей Кислица / Facebook

Фото: Сергей Кислица / Facebook

Фото: Сергей Кислица / Facebook

В Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра сообщили, что Лумер показали башню Иоанна Кущника, здание Мыстецького арсенала и Успенский собор, поврежденные в результате российской атаки 15 июня.

Блогерка узнала о работах, проведенных для спасения собора, осмотрела планшетную выставку, посвященную истории его разрушения и возрождения, а также посетила Трапезную церковь и смотровую площадку. На выставке Возрожденная Вселенная Лумера также были представлены отреставрированные реликвии из фондовой коллекции Национального заповедника.

В заповеднике подчеркнули, что во время атаки РФ Успенский собор лишился более 80% кровли, а всего на территории Национального заповедника было повреждено 19 объектов.

Что известно о Лоре Лумер

О своем приезде в Украину Лумер сообщила в своем аккаунте в X, опубликовав видео прибытия на поезде. Она признала, что ранее распространяла ложные утверждения об Украине и президенте Владимире Зеленском под влиянием российской пропаганды: «Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском и не буду удалять свои посты, потому что осознала: я ошибалась. Я жила в информационном пузыре, а российские медиа в социальных сетях убедили меня поверить в это».

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По словам блогера, она решила приехать в Украину, чтобы лично проверить утверждения, которые слышала ранее: «Я попытаюсь найти доказательства пропаганды, которой меня пичкали. Если не найду их, то расскажу об этом всем, чтобы другие тоже могли увидеть правду».

Лумер рассказала, что уже в первый день поездки увидела фотографии священников, убитых российскими военными в Буче, а также братскую могилу с жертвами оккупации. Она также пообщалась с представителями служб, занимающихся возвращением военнопленных, — ей показали фотографии украинских пленных.

«Кто же тогда нацисты? Мне годами лгали. Я ошибалась. Я обязана исправить сказанное ранее. Россия очень хорошо ведет информационную войну», — подытожила она.