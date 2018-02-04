Ломают руки и ребра, выводят на мороз и раздевают. Как живут заключенные в тюрьмах "ЛНР" и "ДНР"

Обитатели колоний на оккупированной боевиками “ЛНР” территории не по своей воле превратились в часть индустрии с миллионными оборотами и нулевыми расходами на оплату труда. Об этом пишет журнал Новое Время.

Теймураз Нихотин недавно вырвался из колонии, оказавшейся на территории так называемой "Луганской народной республики". По законам Украины его должны были выпустить более года назад, но администрация колонии силой удерживала Нихотина в заключении.

“Почти всех заставляют работать и получают на зэках огромные деньги, - кипятится Нихотин. - Это какой‑то лагерь времен нацисткой Германии!”.

В отчете Восточной правозащитной группы указано: на территории “Луганской республики” в тюрьмах и колониях сидят около 5 тыс. человек. У каждого третьего истек срок, но их не выпускают на волю: в колониях эти люди приносят местной “власти” ощутимую финансовую выгоду.

Для этого в “ЛНР” создали структуру с громким названием Государственное унитарное предприятие исправительных колоний. В него вошли все девять колоний на територии, подконтрольной "ЛНР".

Это “унитарное предприятие” силами оказавшихся под его властью зэков производит множество различных товаров для “администраций” луганских городов - от мебели до шлакоблоков.

Сделано бесплатно: Товар, произведенный в колониях, продают на "ярмарках" (на фото — одна из них)

Павел Лисянский, глава Восточной правозащитной группы считает, что дело поставлено на широкую ногу: за год зэки в колониях производят продукцию на $ 3,5 млн.

По ту сторону жизни

Заключенный Виталий рассказывает: “В луганских зонах сейчас установлены нечеловеческие законы и правила быта: тем, кто не хочет работать, ломают руки и ребра, показательно избивают на виду у всех, выводят на мороз, раздевают и прочее”.

Зарплата заключенных состоявляет две сигареты в день.

В целом, по оценке Лисянского, на зону из 900 человек набирается не более трех десятков неработающих

Рабский труд зэков активно используют не только в “ЛНР”, но и в соседней “Донецкой народной республике”.

Подобное стало возможным, по мнению Лисянского, из‑за того, что украинские власти не смогли вывезти из зоны АТО колонии. На свободную землю удалось эвакуировать лишь одну женскую зону.

На волю выходят лишь единицы. Как это было в истории Нихотина, которого с трудом освободили с помощью правозащитников и представителей иностранных посольств.

Сам Нихотин говорит: почти все заключенные хотят перевода в Украину. “Там [в “ЛНР”] отношение к людям, как к скотам. И вырваться из зоны можно только чудом”,— заключает он.

Полную версию материала читайте в свежем номере журнала Новое Время - №4 от 1 февраля 2018 года.