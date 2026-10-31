«Учитывая всю хрупкость элементов той сверхсложной и многокомпонентной миссии, на основе тотального недоверия между сторонами и ожесточенных боев, возможные толерансы и люфты, которые имели все основания произойти по причинам рисков военных или инженерных, психологического фактора, дипломатической и логистической эквилибристики, операция Олешки — уникальная и уже вписанная в историю, как конкретный пример, называемый прецедентом», — заявил Бровди в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что сегодня все увидели, как выглядит локальное перемирие в действии.

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Эвакуация из Олешек — последние новости

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После того, как разминирование маршрутов было завершено, гуманитарный конвой с утра доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее выехали автобусами в Украину.

Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, которое было расширено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.