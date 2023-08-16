Полуостров Крым превращается в остров в плане логистики — Гуменюк

16 августа, 20:30
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Крымский мост (Фото:Антон Романко/www.flickr.com)

Крымский мост (Фото:Антон Романко/www.flickr.com)

Армия России испытывает все большие проблемы с логистикой на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в комментарии проекту Радио Свобода.

«Полуостров все больше превращается в остров в логистическом смысле. Потому что логистика усложнена и замедлена во времени», — сказал она.

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Гуменюк добавила, что остаются еще пути, по которым Россия может перебрасывать войска и технику, но они перегружены.

В субботу, 12 августа, произошло две атаки на Крымский мост. Местные Telegram-каналы и российские СМИ публиковали многочисленные видео работы ПВО и задымлений на украинском полуострове.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Наталья Гуменюк Крымский мост Война России против Украины

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