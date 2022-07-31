Возле устья Дуная подорвался лоцманский катер. Проход по каналу ограничили

31 июля, 19:04
Проход устьем Быстрым временно ограничили (Фото:Администрация морских портов Украины/Facebook)

Проход устьем Быстрым временно ограничили (Фото:Администрация морских портов Украины/Facebook)

Недалеко от дунайского устья Быстрое лоцманский катер Орлик получил пробоину. Выполняя рейс вне маршрута движения судов в воскресенье, 31 июля, он столкнулся со взрывным устройством.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Члены экипажа рассказали, что катер столкнулся не с миной, а с другим взрывным устройством. Пострадавших среди них нет. Специалисты выясняют, какой точный тип боеприпаса.

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«В результате взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии, катер вынесло за пределы морского канала устья Быстрого со стороны Черного моря, где он и остановился», — рассказали в АМПУ.

Из-за стремительного поступления воды в поврежденное судно экипаж был эвакуирован малым катером Морской охраны ГПСУ. Проход устьем Быстрым временно ограничили, обстоятельства инцидента уточняются.

https://www.facebook.com/uspa.gov.ua/posts/pfbid0WpYrHAd2jEDooCYUz1gZejpMXLARvk2k5Uay1hXBgVEQJZuLBSvfRngRquXxYmNPl

Устье Дуная для прохождения гражданских судов открыли 9 июля после освобождения острова Змеиный от российских оккупантов. Министр инфраструктуры Александр Кубраков тогда заявил, что с открытием движения по каналу устья Быстрое Украина ожидает еще более существенно нарастить перевалку в портах.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Дунай Катер

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