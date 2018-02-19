Лобовое столкновение на Березняковской в Киеве: один водитель сбежал, второй в реанимации

На улице Березняковской в Киеве вечером 19 февраля произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Toyota и ВАЗ.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото и видео с места происшествия.

В результате аварии мужчина, находившийся за рулем ВАЗ, получил многочисленные травмы и был госпитализирован в реанимацию.

При этом водитель Toyota с места происшествия сбежал, сняв перед этим номерные знаки со своего автомобиля.

"Автомобиль Toyota лоб в лоб протаранил ВАЗ. После происшествия, водитель Тойоты скрутил номера и сбежал с места", - рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за ДТП на трамвайные пути вылетели два автомобиля, пьяный виновник сбежал.