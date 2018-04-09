Лобовое столкновение автомобилей в Харьковской области: четверо погибших, в том числе два ребенка

Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли и еще пять пострадали в результате ДТП в Харьковской области, сообщили в местной полиции.

Лобовое столкновение произошло в понедельник, 9 апреля, около 12:40 на автодороге Чугуев-Меловое. По предварительной информации, водитель Hyundai Tucson выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Daewoo Lanos.

В результате аварии погибла семья из города Купянск: 36-летний водитель, его 37-летняя жена и двое детей - 10-летняя девочка и мальчик 12 лет. В каком именно автомобиле они находились, полиция не уточнила. Еще один водитель и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы в медицинское учреждение.