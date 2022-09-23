Самые страшные были «ЛНРовцы». Что Изюм пережил во время оккупации — рассказ волонтера 23 сентября, 14:14 Эксклюзив НВ Убегая из Изюма российские военные оставили после себя на 90% разрушенный город без газа, воды и электричества (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Волонтер Максим Краковский, который одним из первых попал в город Изюм после его освобождения, рассказывает о том, что он увидел своими глазами, и делится историями местных жителей об их жизни в оккупации

Город Изюм, переживший полугодичную российскую оккупацию, теперь стал одним из символов успешного контрнаступления украинской армии в Харьковской области. 10 сентября над зданием его горсовета снова появился украинский флаг.

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За время оккупации большей половине населения 46-тысячного города удалось выехать, другие оказались в заложниках у российских военных. А уже после того, как оккупанты сбежали, в изюмской лесополосе было обнаружено по меньшей мере 445 захоронений с телами военных и гражданских, в том числе и детей. В настоящее время эксгумировано уже почти 350 тел с признаками насильственной смерти — это жертвы обстрелов, пыток и издевательств. По словам правоохранителей, количество погибших может быть значительно больше.

Между тем, те изюмцы, которым посчастливилось выжить, теперь учатся жить заново в своем свободном, но полностью разрушенном городе без воды, газа и света. Таким людям помогает киевлянин Максим Краковский — волонтер фонда Життєлюб, который одним из первых прибыл в деоккупированный Изюм с продуктами и другими необходимыми вещами.

О том, что он увидел и услышал в Изюме, Краковский рассказал НВ.

С начала полномасштабной войны Краковский расширил географию своих волонтерских выездов, помогая жителям деоккупированных населенных пунктов Киевщины и Черниговщины / Фото: DR

«Первое, что чувствуется в деоккупированном Изюме — очень большая разница в настроениях населения. В Киевской и Черниговской областях, куда мы приезжали в первые дни, люди после освобождения до конца не понимали, что началась война. Все застало их врасплох и они просто оказались в водовороте событий, поэтому были растеряны и напуганы. В Изюме люди прожили полгода в оккупации, насмотрелись много всего и к войне как бы уже привыкли.

Ландшафт города же, напротив, очень похож на Киевщину и Черниговщину после деоккупации: разбиты заправки и магазины, точечно разрушены здания, дома без крыш и окон, а порой полностью уцелевшие кварталы. Между этим всем люди ходят по своим обычным делам, убирают траву и подрезают деревья.

В начале марта в Изюме исчезла вода, электричество и связь. И единственное место, где можно было поймать украинскую сеть — гора Кременец, самая высокая точка Харьковской области. Так, вскарабкавшись на нее, жители города и узнавали, как изменился ландшафт вокруг, где появились новые разрушения, где пожар и с какой стороны сейчас обстреливают. Позже в районной администрации установили генератор, поэтому с утра местные сдавали все гаджеты на зарядку и вечером забирали, чтобы почитать или посмотреть фильм.

Еду готовили на костре во дворе. С продуктами было более-менее — какие-то рынки работали, кто-то привозил что-нибудь с территории России. А еще оккупанты выдавали так называемую гуманитарку — раз в две недели банку тушенки.

Позже заработали магазины, но сразу же была такая установка: ценники должны быть в гривнах и в рублях, а если только в гривнах — магазин грабили.

Пенсии местным выплачивали в рублях, как и зарплаты коммунальщикам. Конечно, все кэшем. Поэтому первый вопрос от таких: «А какой сейчас в Украине курс рубля к гривне?».

В начале местных не слишком ограничивали в передвижениях по городу. Но прежде, чем украинская армия пошла в наступление, россияне полностью закрыли людей в домах и не выпускали по несколько дней. Тяжелее всего было жителям многоэтажек, потому что их обстреливали чаще, и многим приходилось жить в полуразрушенных квартирах. И если свет кое-где вернули с перебоями, то водоснабжение так и не возобновили. В отличие от Херсона и Запорожской области, здесь россияне совсем не вкладывали денег в коммуникации.

То, что меня удивило — в городе осталось много молодежи и детей до 14 лет. Это такая стандартная история: кто-то считал, что в любой момент сможет уехать на своем авто, кому-то некуда было ехать, а кто-то огород не хотел бросать. Сейчас все они на поднесении духа и, к моему удивлению, очень приветливы и открыты: каждый подходит поделиться своим счастьем, хотят услышать новости, спрашивают, как оно было в других частях Украины все это время, рассказывают о себе. Эти истории до боли похожи: о том, как кого-то из родственников убило, как они живут дальше, потому что должны. Обстрелы часто заставали изюмцев на огородах. Младшие сразу бежали в укрытие, а пожилые просто не успевали — поэтому их убивало прямо с лопатой или тяпкой в руках.

Больше всего меня поразили истории об «ЛНРовцах», которые удерживали город поначалу. По словам местных, те настолько ненавидели Украину и украинцев, что с ними было страшнее всего. Случаи, говорят, были разные, но наиболее классический: подъезжают двумя Уралами под дом, закрывают людей в сарае и молча выносят все. Затем едут на рынок и продают.

Россияне имели с «ЛНРовцами» какой-то давний конфликт, поэтому иногда их приструнивали, но и сами на этом наживались. Мужчина лет 65 рассказал, что когда у него забрали машину, пришлось идти к российскому коменданту и за деньги договариваться, чтобы авто вернули. Или вот еще одна история от женщины, чей сын был участником АТО. Обычно схема у оккупантов такая — как только они берут населенный пункт, то прежде всего выпрашивают, где живут атошники. Так, говорит, ее сына и забрали, поэтому пришлось освобождать ребенка за «дурные деньги» — $400. Для Изюма это большая сумма. После этого женщина сына прятала в подвале до конца оккупации, спуская ему туда еду и воду.

Это была не самая плохая идея. В оккупированном Изюме была распространена практика похищения активистов и людей с проукраинскими взглядами. Случиться это могло где угодно: где-то на улице проверили телефон, что-то не понравилось и человек исчез, или кто-то из соседей «настучал» и наряд уже приехал целенаправленно. Кого-то из них людей не нашли, кто-то вернулся сломленным, кто-то после пережитых пыток повесился, кто-то перестал вообще разговаривать.

Чаще всего местные, приходя сейчас к нам, начинают плакать и описывали все просто одним словом — «ужас». Например, как-то днем «ЛНРовцы» понапивались, развернули Град не в ту сторону и влупили по площади, где люди в очереди ждали машину с хлебом. Сразу пятнадцать людей одним выстрелом убило. Рассказывали местные и как собственноручно вытаскивали людей из горящих многоэтажек после попадания снаряда, потому что больше никому до этого не было дела. На кладбище им запретили появляться по неизвестным причинам, поэтому многие хоронили умерших в лесу или во дворах.

Вообще у людей, проживших столь долгое время в оккупации, деформируется понятие ценности жизни, она очень девальвируется. Например, вот рассказ молодого парня: «Идешь по улице, а на другом конце пьяные „ЛНРовцы“, спорят, кто кого за что уважает. Один из них поднимает на тебя Калашников и начинает прицеливаться, наводить фокус. В это время ты спокойно прыгаешь в траву, потому что уж такая жизнь».

То же касается и обстрелов: люди рассказывали мне, как продолжали играть в шахматы, пока все за окнами гудело и горело. Они уже смирились, никто уже никуда не двигался, просто как-то выживали.

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