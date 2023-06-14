Об этом Путин не расскажет. Как «ЛНР» переживает нашествие мышей, а местные коллаборанты и приезжие русские бьются за дотации Кремля 14 июня, 19:36 NV Премиум Мир разрухи. Оккупированные год назад города Луганщина до сих пор остаются разрушенными (на фото — жительница Рубежного) (Фото:Reuters)

Захваченная врагом Луганская область неформально разделена на недавно оккупированный и лежащий в руинах север, и медленно умирающий в объятьях Кремля юг.

Нашествие мышей — вот главная, не считая событий на фронте, тема обсуждений жителей Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, оккупированных летом 2022-го городов на западе Луганской области. «Об этом много пишут в местных чатах, — грызуны чуть ли не до девятых этажей добираются, — рассказывает журналист Алексей Артюх, который выехал из Рубежного, но имеет много контактов в родном городе. — Проблема в нарушении санитарных норм и полном бардаке».

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Спустя год после оккупации западных районов Луганской области слово «бардак» стало основополагающим в регионе. При этом сама Луганщина расколота на две части: на захваченных россиянами в ходе полномасштабного вторжения севере и северо-западе царит разруха. На юге и востоке, попавших в «объятия» Кремля в 2014 году, идет борьба за бюджетные ресурсы, в которой приезжие из РФ чиновники все уверенней оттесняют местных коллаборантов от денежных потоков. Последние же все чаще ссорятся друг с другом.

Бывший луганчанин Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, отмечает: основной конфликт проходит между «главой Народного совета ЛНР» Денисом Мирошниченко и «и. о. главы ЛНР» Леонидом Пасечником.