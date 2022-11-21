Глава Пентагона уверен, что ВСУ более подготовлены к боевым действиям в условиях зимы, чем россияне. И вот почему

21 ноября, 15:05
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Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать ВСУ столько, сколько понадобится (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать ВСУ столько, сколько понадобится (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Министр обороны США Ллойд Остин уверен, что украинская армия более подготовлена к веденных действий в условиях зимы, чем россияне.

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Об этом он заявил во время своей поездки в Индонезию, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы многое сделали, чтобы подготовить украинцев к сражениям зимой и дать им возможность продолжать оказывать давление на наших противников в течение зимних месяцев», -цитирует его CNN.

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В то же время Остин не стал строить предположений касательно перспектив дальнейшего освобождения ВСУ временно оккупированных РФ территорий и возможных сроках.

«Трудно предсказать, как будут развиваться события, и в какие сроки, но мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заверил глава Пентагона.

Судить о готовности армии РФ к так называемой «зимней кампании» можно, в частности, по публикуемым в соцсетях видео с условиями их проживания, которые разительно отличаются от стандартов ВСУ.

https://twitter.com/gdepravdaMaksim/status/1594567877553782784
https://twitter.com/RuFailedState/status/1586418961637289985
https://twitter.com/RuPhotoMilitary/status/1584269667610218496

Кое-где ВС РФ селит мобилизованных россиян в рваные шатры, где-то — в разрушенных коровниках, а кому-то и вовсе приходится встречать первый снег в импровизированных «палатках» из пищевой пленки.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1593935502507491330

Более того, теплую одежду для них шьют на северокорейских текстильных фабриках, в то время как украинских военных зимней униформой обеспечивают страны НАТО.

https://www.youtube.com/embed/50g5op2jokY
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Пентагон Зима Ллойд Остин Война России против Украины

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