Глава Пентагона уверен, что ВСУ более подготовлены к боевым действиям в условиях зимы, чем россияне. И вот почему 21 ноября, 15:05 Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать ВСУ столько, сколько понадобится (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Министр обороны США Ллойд Остин уверен, что украинская армия более подготовлена к веденных действий в условиях зимы, чем россияне.

Об этом он заявил во время своей поездки в Индонезию, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы многое сделали, чтобы подготовить украинцев к сражениям зимой и дать им возможность продолжать оказывать давление на наших противников в течение зимних месяцев», -цитирует его CNN.

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В то же время Остин не стал строить предположений касательно перспектив дальнейшего освобождения ВСУ временно оккупированных РФ территорий и возможных сроках.

«Трудно предсказать, как будут развиваться события, и в какие сроки, но мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заверил глава Пентагона.

Судить о готовности армии РФ к так называемой «зимней кампании» можно, в частности, по публикуемым в соцсетях видео с условиями их проживания, которые разительно отличаются от стандартов ВСУ.

Кое-где ВС РФ селит мобилизованных россиян в рваные шатры, где-то — в разрушенных коровниках, а кому-то и вовсе приходится встречать первый снег в импровизированных «палатках» из пищевой пленки.

Более того, теплую одежду для них шьют на северокорейских текстильных фабриках, в то время как украинских военных зимней униформой обеспечивают страны НАТО.