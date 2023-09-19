Контрнаступление Украины стабильно продвигается вперед — глава Пентагона 19 сентября, 12:31 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Во вторник, 19 сентября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины достигает устойчивого прогресса.

Об этом Остин сказал, открывая заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины Рамштайн.

«Сейчас, даже когда мы здесь встречаемся, украинские войска ведут тяжелую борьбу за возвращение своей суверенной территории от российских захватчиков», — отметил он.

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По его словам, контрнаступление Украины продолжает стабильно продвигаться вперед, а украинские военные прорывают укрепленные рубежи российской армии.

«Прогресс Украины является свидетельством боевого духа ее народа. Но недавние достижения Украины также зависят от важнейших возможностей, предоставленных членами этой Контактной группы. И наша общая преданность будет жизненно важной во время нынешних битв и в дальнейшем», — подчеркнул Остин.

Глава Пентагона также поздравил нового министра обороны Украины Рустема Умерова.

«На прошлой неделе у нас был хороший звонок, и сегодня утром мы также имели возможность сесть вместе. Рустем, я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами и вашей командой. И я знаю, что все остальные здесь тоже», — подчеркнул он.

Ранее Остин заявил, что американские танки M1A1 Abrams скоро прибудут в Украину.

В Германии, во вторник, 19 сентября, началось заседание в формате Рамштайн. Это уже 15-я встреча на авиабазе Рамштайн.

Прошлая встреча в формате Рамштайн состоялась 18 июля. Среди приоритетов были поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус был направлен на ПВО, боеприпасы и броню.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.

17 сентября Силы обороны освободили Клещеевку.