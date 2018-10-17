Любитель Путина и сторонник "Д/ЛНР": о чем рассказала страница террориста из Керчи

Студент четвертого курса политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков, который в среду, 17 октября, устроил теракт в здании учебного заведения, был сторонником боевиков "Д/ЛНР" и поклонником главы Кремля Владимира Путина.
Об этом свидетельствуют лента на его странице во ВКонтакте.
И хотя это, вероятно, его старый аккаунт, судя по опубликованным постам, агрессию России против Украины в 2014 году он воспринял позитивно.
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Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.
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Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли 18 человек, еще около 50 получили ранения.
Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в помещении столовой.
В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.
Позже в СК РФ заявили, что предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
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