Любитель Путина и сторонник "Д/ЛНР": о чем рассказала страница террориста из Керчи

Росляков публиковал у себя посты с пропагандой террористов

Студент четвертого курса политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков, который в среду, 17 октября, устроил теракт в здании учебного заведения, был сторонником боевиков "Д/ЛНР" и поклонником главы Кремля Владимира Путина.

Об этом свидетельствуют лента на его странице во ВКонтакте.

И хотя это, вероятно, его старый аккаунт, судя по опубликованным постам, агрессию России против Украины в 2014 году он воспринял позитивно.

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли 18 человек, еще около 50 получили ранения.

Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

Позже в СК РФ заявили, что предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.