20 июня 2018, среда

Люби весь мир и душ утром. В киевском метро появятся постеры с ироничным персонажем Гусем о правилах поведения в подземке

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Постеры с Гусем появятся в поездах метро через несколько недель
Фото: Алексей Козюк via Facebook

Постеры с Гусем появятся в поездах метро через несколько недель

В Киевском метрополитене появятся постеры с правилами поведения в столичной подземке от популярного персонажа Гуся и его автора Надежды Кушнир в сотрудничестве с Art Nation.

Как сообщили в пресс-службе компании, серию постеров Гусь в метро презентовали на станции метро Золотые ворота.

"Мы хотим осовременить восприятие важных моментов в метрополитене, от которых зависит как безопасность, так и комфорт поездки каждого пассажира", - рассказала о цели проекта спикер метрополитена Наталка Макогон.

Отмечается, что на постерах есть правила, утвержденные городской властью, а также неформальные правила поведения.

Представитель метрополитена сообщила, что на станциях и в вагонах метро постеры с Гусем появятся через две-три недели.

Макогон добавила, что социальный проект предусматривает несколько этапов. Первым будет выставка Гусь в метро и размещение в вагонах и на станциях. Вторым этапом будет анализ отзывов и создание серии правил метрополитена от пассажиров.  

На данный момент серия включает девять постеров, в частности о перевозке велосипедов, придерживании дверей, снятии рюкзака и даже о важности утреннего душа. Для метрополитена проект разработан бесплатно.

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