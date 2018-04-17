Ляшко выступит в суде по делу экс-регионала Ефремова

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Ляшко даст показания по делу Ефремова
Фото: Олег Ляшко/Facebook

Ляшко даст показания по делу Ефремова

Свидетелем стороны обвинения выступит на заседании суда народный депутат Олег Ляшко в деле о поддержке террористов экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Ляшко вызвали в Старобельский районный суд Луганской области на 18 апреля.

Во вторник, 17 апреля, там допросили еще одного свидетеля стороны обвинения - депутата Луганского городского совета по событиям феврале-мае 2014 года в Луганской области.

Напомним, экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка террористов "ЛНР" и незаконное завладение имуществом Луганскугля. На представленном видео Ефремов активно участвует в митинге в Луганске в марте 2014 года. Тогда же на здании облсовета заменили украинский флаг русским.

В частности, речь идет об уголовных преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины, в том числе злоупотребление служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебный подлог.

По последним данным, Ефремову продлили срок содержания под стражей до 3 мая.

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