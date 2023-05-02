Российская авиабомба убила 14-летнего мальчика в Черниговской области — Зеленский 2 мая, 00:04 Последствия авиаудара РФ по школе в Лизуновке Черниговской области, 1 мая 2023 года (Фото:МВС України / Telegram)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 1 мая, отреагировал на авиаудар российских оккупантов по Черниговской области, в результате которого погиб ребенок.

«Черниговская область, село Лизуновка — север области, недалеко от государственной границы. Там российская авиабомба разрушила еще одну украинскую школу… К сожалению, этот удар унес жизни подростка — парень 2009 года рождения… 14 лет ребенку. Он просто был недалеко от школы. Мои соболезнования родным и близким», — сказал глава государства.



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Зеленский напомнил, что ночью 1 мая защитники Украины сбили 15 из 18 российских ракет. В результате удара оккупантов по Павлограду Донецкой области погибли двое молодых людей, еще 40 человек пострадали.



«На каждый такой удар российские оккупанты получат наш ответ. И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают каждый день и каждую ночь. Которые защищают наши позиции, отражают российские штурмы, помогают своим огнем побратимам, кто рядом на позициях, и по максимуму уничтожают оккупанта. Чем больше украинской точности, чем больше украинской взаимоподдержки, тем быстрее российское зло будет уничтожено», — подчеркнул он.

Днем в понедельник, 1 мая, россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Лизуновку Черниговской области. Погиб ребенок 2009 года рождения, еще два человека пострадали. Было частично разрушено здание неработающей школы и повреждены частные дома.