Россия готовится отправить ливийских наемников на войну против Украины
Ливийские «добровольцы» направляются в Украину, чтоб воевать на стороне РФ (Фото:Pixabay)
С начала войны против Украины, РФ уже потеряла более 15 тысяч личного состава, поэтому страна-агрессор уже готовит наемников из Ливии.
Об этом сообщается в ежедневной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
«По имеющейся информации, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву были достигнуты договоренности о направлении ливийских „добровольцев“ в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации» — говорится в сообщении Генштаба.
Отмечено, что переброска военных наемников, вероятно, будет производиться за счет частной военной компании «Лига» (бывшая «Вагнер»), самолетами воздушно-космических сил РФ.
Ранее НВ писал, что некоторые подразделения сирийских военных готовы отправиться в Украину, чтобы поддержать агрессию России, однако до сих пор не получили соответствующего приказа, сообщает Reuters со ссылкой на двух командиров таких подразделений.
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