Россия готовится отправить ливийских наемников на войну против Украины 20 марта, 20:43 Цей матеріал також доступний українською Ливийские «добровольцы» направляются в Украину, чтоб воевать на стороне РФ (Фото:Pixabay)

С начала войны против Украины, РФ уже потеряла более 15 тысяч личного состава, поэтому страна-агрессор уже готовит наемников из Ливии.



Об этом сообщается в ежедневной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.



«По имеющейся информации, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву были достигнуты договоренности о направлении ливийских „добровольцев“ в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации» — говорится в сообщении Генштаба.

Видео дня

Отмечено, что переброска военных наемников, вероятно, будет производиться за счет частной военной компании «Лига» (бывшая «Вагнер»), самолетами воздушно-космических сил РФ.

Ранее НВ писал, что некоторые подразделения сирийских военных готовы отправиться в Украину, чтобы поддержать агрессию России, однако до сих пор не получили соответствующего приказа, сообщает Reuters со ссылкой на двух командиров таких подразделений.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.