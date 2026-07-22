Одессу подтопило в результате сильного ливня. В городе затоплены дворы многоэтажек и магистрали, а поток воды сносит автомобили и мусорные баки.

Как сообщили в Одесском городском совете, из-за непогоды в городе изменилось движение трамваев и троллейбусов; трамвайные маршруты № 20, 21, 12 и 13 временно не курсируют.

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Из-за ливня перекрыли улицы, а в городском совете заявили, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

«Призываем жителей и гостей города не оставлять транспортные средства на решетках ливневой канализации и под деревьями, а также по возможности ограничить передвижение по городу», — заявили в городском совете.