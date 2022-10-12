«Мы не остановимся». Литва заявила о новом пакете военной помощи для Украины
Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)
В среду, 12 октября, Литва заявила о новом пакете военной помощи для Украины.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна продолжает поддерживать Украину.
«Литва продолжает свою поддержку Украины», — говорится в сообщении.
По его словам, на нужды ВСУ передадут следующее:
- зимняя одежда и снаряжение;
- дополнительные средства на материальное обеспечение в следующем году;
- обеспечат 120 мм минометы на платформе M113;
- бронемашины;
- тепловизоры;
- беспилотники.
«Мы не остановимся», — добавил министр.
10 октября министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис призвал мировое сообщество не сосредотачиваться на поставках систем противовоздушной обороны и предоставить Украине все оружие, необходимое для защиты от атак Российской Федерации.