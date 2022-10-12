«Мы не остановимся». Литва заявила о новом пакете военной помощи для Украины

12 октября, 23:27
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Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

В среду, 12 октября, Литва заявила о новом пакете военной помощи для Украины.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна продолжает поддерживать Украину.

«Литва продолжает свою поддержку Украины», — говорится в сообщении.

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По его словам, на нужды ВСУ передадут следующее:

  • зимняя одежда и снаряжение;
  • дополнительные средства на материальное обеспечение в следующем году;
  • обеспечат 120 мм минометы на платформе M113;
  • бронемашины;
  • тепловизоры;
  • беспилотники.

«Мы не остановимся», — добавил министр.

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1580272120306995201?t=2tPuNx672QpaCWEW28iXXw&s=35

10 октября министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис призвал мировое сообщество не сосредотачиваться на поставках систем противовоздушной обороны и предоставить Украине все оружие, необходимое для защиты от атак Российской Федерации.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Литва Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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