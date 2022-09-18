Словами не остановить геноцид. Глава МИД Литвы призвал передать Украине танки

18 сентября, 03:11
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Габриелюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Габриелюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал передать Украине больше оружия, комментируя массовые преступления оккупантов в Изюме.

«Слова не смогли предотвратить эти массовые могилы. Осуждение само по себе не положит конец этому геноциду. Танки говорят громче, чем слова. Вооружите Украину сейчас. Это значит сейчас», — заявил Ландсбергис.

Видео дня

https://twitter.com/GLandsbergis/status/1571103974325112832
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Спутниковый снимок мест массового захоронения жертв РФ, сделанный в марте вблизи Изюма Харьковской области (Фото:Maxar Technologies/Twitter) Военные преступления РФ. Опубликованы спутниковые снимки мест массового захоронения вблизи Изюма

16 сентября Генштаб ВСУ обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

В Американском институте изучения войны (ISW) предполагают, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства новых российских военных преступлений и зверств.

https://www.youtube.com/watch?v=-Zni2c-Qjrg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Танки Литва Изюм Геноцид Война в Украине Война России против Украины

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