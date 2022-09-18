Словами не остановить геноцид. Глава МИД Литвы призвал передать Украине танки 18 сентября, 03:11 Габриелюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал передать Украине больше оружия, комментируя массовые преступления оккупантов в Изюме.



«Слова не смогли предотвратить эти массовые могилы. Осуждение само по себе не положит конец этому геноциду. Танки говорят громче, чем слова. Вооружите Украину сейчас. Это значит сейчас», — заявил Ландсбергис.

Видео дня

16 сентября Генштаб ВСУ обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

В Американском институте изучения войны (ISW) предполагают, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства новых российских военных преступлений и зверств.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.