Литва призвала ЕС ускорить закупку боеприпасов для Украины 8 марта, 19:00 Арвидас Анушаускас (Фото:Government Offices of Sweden)

Литва настоятельно призвала ЕС ускорить усилия по совместной закупке дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

«Мы должны присоединиться к усилиям Межгосударственной коалиции, чтобы срочно обеспечить Украину необходимыми ей боеприпасами. Мы должны ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину и предоставить дополнительные средства для закупки 155-мм боеприпасов», — заявил он на неформальной встрече министров обороны ЕС.

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По его словам, размер заказа боеприпасов должен соответствовать потребностям Украины.

«Мы должны выделить дополнительные средства уже в 2023 году», — заявил литовский министр.

Министры договорились о трех основных целях закупки боеприпасов:

как можно скорее оказать необходимую поддержку Украине,



пополнить военные запасы стран-членов ЕС,



стимулировать европейскую оборонную промышленность.



По первоначальным оценкам, 15 промышленных компаний в 11 государствах-членах ЕС производят боеприпасы требуемого калибра и могут стать частью этих совместных усилий.

8 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время встречи министров обороны ЕС предложил выделить 2 млрд евро на боеприпасы для Украины.