Военная помощь от Литвы: посол назвал сроки получения ВСУ дронов-камикадзе 21 сентября, 15:39 Литва закупит у Польши для Украины 100 дронов-камикадзе (Фото:Arvydas Anušauskas/Twitter)

Литва передаст Украине закупленные у Польши дроны-камикадзе Warmate, они поступят в ВСУ уже в октябре-ноябре этого года.

Об этом сказал посол Украины в Литве Петр Бешта на брифинге.

«Мы помним в мае первый литовский марафон по сбору средств на Байрактар. Также Андрюс Тапинас в августе провел марафон для закупки для Украины 100 дронов-камикадзе. Этот проект реализуется. Мы ожидаем, что где-то в октябре-ноябре эти дроны-камикадзе будут уже в украинской армии», — пояснил он.

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Бешта добавил, что с начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 120 млн евро.

Дипломат подчеркнул, что Вильнюс продолжает и будет продолжать тренировки украинских военных.

Ранее сообщалось, что Литва закупит для украинских военных дроны-камикадзе для эффективной борьбы против российских оккупантов. Речь идет о дронах Warmate, они легкие и транспортабельные, а также могут нести взрывчатку.

Литва систематически поддерживает Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Помогают также и обычные литовцы. Телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас инициировал сбор средств на Байрактар для Украины.

После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его бесплатно.

Тапинас рассказал, что собранные средства уже направили на бомбы и ракеты для Байрактара, антидронные ружья и планируют также закупить три разведывательных беспилотника и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.

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