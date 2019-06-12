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Литва передала Украине боеприпасы на сумму 255 тысяч евро

Сегодня, 02:36
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Литва передала Украине боеприпасы на сумму 255 тысяч евро - фото

REUTERS/Goran Tomasevic

Иллюстрационное фото

Пресс-служба Министерства обороны Литвы сообщила, что украинской армии были переданы миллион боеприпасов, которые больше не используются в литовской армии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Передача активов является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины, укрепления ее обороноспособности и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства», — заявил министр национальной обороны Раймундас Кароблис.

Стоимость переданных боеприпасов составляет 255,5 тыс. евро.

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Теги:   Литва Украинская армия

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