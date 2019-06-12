Литва передала Украине боеприпасы на сумму 255 тысяч евро
Пресс-служба Министерства обороны Литвы сообщила, что украинской армии были переданы миллион боеприпасов, которые больше не используются в литовской армии.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Передача активов является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины, укрепления ее обороноспособности и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства», — заявил министр национальной обороны Раймундас Кароблис.
Стоимость переданных боеприпасов составляет 255,5 тыс. евро.