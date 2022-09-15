«Новая миссия». Литва отремонтирует немецкие САУ PzH 2000 для Украины

15 сентября, 21:16
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PzH 2000 (Фото:Arvydas Anušauskas / Facebook)

PzH 2000 (Фото:Arvydas Anušauskas / Facebook)

Немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые были переданы Украине, отвезут на ремонт в Литву.

Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

В Литве есть предприятие Lithuania Defense Services, которое создали для ремонта и обслуживания военной техники в июне этого года немецкие компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

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«Литва берет на себя новую миссию — будут отремонтированы самоходные PzH 2000, которые принадлежат украинцам», — заявил министр.

ВСУ получили от Германии 10 таких установок, еще восемь были переданы Нидерландами.

Panzerhaubitze 2000 — немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической системой зарядки и высоким уровнем автоматизации всех систем.

Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом — 30 км. САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельного заряжания.

Инфографика: НВ

11 сентября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что война, развязанная Москвой против Украины, должна закончиться безусловной капитуляцией РФ.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Литва Вооружение Военная помощь САУ Война России против Украины

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