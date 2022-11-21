«Это было в наших планах». Литва не будет передавать Украине комплексы NASAMS, но предоставит снаряды для PzH 2000 21 ноября, 14:21 Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Литва решила пока не передавать Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Однако украинские военные получат дополнительные боеприпасы для немецкой гаубицы PzH 2000.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Delfi.

В понедельник, 21 ноября, в Литве прошло заседание Совета государственной обороны, в ходе которого власти страны обсудили дальнейшую военную помощь Украине.

Видео дня

Литва после инцидента в Польше с падением ракеты решила усилить свою противовоздушную оборону. Поэтому Вильнюс ускоряет закупки средств ПВО, а также не будет передавать Украине комплекс NASAMS.

«Нужно сказать о противовоздушной обороне, поскольку это очень актуальный вопрос для региона в целом, принято решение, что мы должны ускорить приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности. Это было в наших планах, просто это было гораздо позже», — объяснил министр.

По его словам, Литва будет продолжать поддерживать Украину финансово и в военном плане. Однако он не раскрыл детали будущих поставок. При этом Анушаускас добавил, украинские военные получат от Литвы снаряды для немецкого Panzerhaubitze 2000.

14 ноября Литва передала Украине 12 бронетранспортеров М113.

11 ноября на фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Литва пожертвует 250 тыс. долларов на помощь Украине.

Также Литва планирует отремонтировать для ВСУ минимум 12 немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Две гаубицы уже на пути в Украину после ремонта.