Лицензии на украинские недра через Prozorro. Подешевеет ли газ для населения

Спецразрешения на пользование недрами будут продаваться через систему Prozorro. Соответствующее постановление правительства вступит в силу 24 октября. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Эксперимент по проведению электронных торгов будет продолжаться до 1 декабря следующего года, после чего Госгеонедра должна предоставить предложения о дальнейшем развитии проекта. Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов сообщил, что это большой шаг к очищению Государственной службы геологии и недр.

Что изменится

Во-первых, ручное распределение неизвестно кому изменится на равный доступ к недрам и прозрачные аукционы.

Механизм обеспечит равный доступ к недрам и прозрачные аукционы

Во-вторых, это возможность получить реальные данные аналитики спроса цен, поведения участников, что позволит принимать корректные управленческие решения.

В-третьих, это увеличение поступлений в бюджет, инвестиций, а также добычи газа. Теперь останется исправить ситуацию с продажей геологической информации, начать более качественно готовить лоты - участки недр - на продажу и инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры Держгеонадр, чтобы создать удобные сервисы.

Какие подводные камни

Последние сессии Полтавского облсовета - это огромные кражи газовых месторождений, рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап. На последней от 19 октября, где он побывал, без аукционов сомнительным фирмам передали четыре месторождения.

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Постановление Кабмина - это положительный шаг в борьбе с нечестным бизнесом, отметил Гнап. Но этот проект экспериментальный. Это означает, что через электронные аукционы не все недра будут распределяться, а только те, что определит Госгеонедра.

Еще одна проблема в том, что перед тем, как начать промышленную добычу, нужно провести геологическое изучение недр. Однако получить право на геологическую разведку - большая проблема, отметил Дмитрий Гнап.

Частные компании

Новый механизм, введенный правительством, должен стать ударом по коррупции со стороны местных властей, которые прикрываются чиновниками из Киева, рассказал президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар.

Через электронные аукционы будут распределяться только недра, которые определит Госгеонедра

О суммах, которые можно получить за продажу лицензий на пользование недрами, говорить еще рано, ведь это будет зависеть от расположения участка, от объема прогнозных ресурсов там.

В Украине три четверти всей добычи приходится на государственную компанию Укргаздобыча, это около 15 млрд кубов газа. Но так получается, что государственной компании сложнее всего получить лицензию. Поэтому частные компании не пострадают, добавил Гончар. Впрочем, удешевление газа для населения в ближайшей перспективе от этого ожидать не стоит. Чтобы выйти на самообеспечение газом, необходимо минимум 3-5 лет.

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Государственные и частные добывающие компании в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа в Украине на 3% - до почти 21 млрд кубов. За этот же период Украина сократила потребление голубого топлива на 4% - до 32 млрд кубометров.