Украинский литий для BMW 8 августа, 16:14 Позиция European Lithium Limited

Европейский производитель автомобилей BMW AG и European Lithium Limited (ASX:EUR), публичная австралийская компания, занимающаяся разработкой украинских литиевых проектов, договорились о сотрудничестве.

Об этом говорится в сообщении European Lithium Limited.

В начале 2022 года European Lithium Limited и группа Millstone&Co договорились о совместной реализации литиевого проекта Wolfsberg в Каринтии (Австрия). Кроме совместной работы в Австрии компании договорились о совместной разработке украинских литиевых проектов.



Теперь EUR подписал меморандум о взаимопонимании с BMW для обеспечения первого в Европе отбора гидроксида лития (LiOH) для батарей. Согласно меморандуму, компании будут работать вместе, чтобы согласовать соответствующие коммерческие условия для BMW по приобретению лития, произведенного EUR.

European Lithium Limited предоставляет BMW AG право первоочередного приобретения 100% LiOH, производимого из определенных ресурсов. После заключения обязывающих договоренностей BMW внесет предоплату в размере 15 миллионов долларов США. На данную сумму в дальнейшем она получит соответствующий объем LiOH. Деньги будут направлены на развитие проекта Wolfsberg.

«Договоренность о первых поставках BMW AG является еще одной важной вехой для компании. Партнерство с BMW идеально подходит для EUR и ее европейских проектов», — отметил глава правления EUR Тони Сейдж.

European Lithium Limited присутствует на украинском рынке с ноября 2021 года. Она планирует разрабатывать месторождения литиевых руд Шевченковское и на участке Добрый. Таким образом, после начала добычи компанией руд в Украине, они будут поставляться компании BMW.

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