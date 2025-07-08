Полигон как 4-звездочный хостел. Лисовой рассказал о БЗВП для студентов, которая начнется в университетах с сентября

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал о БЗВП в университетах (Фото: Радио Хартия / YouTube / скриншот из видео)

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что в одной из областей Украины уже есть полигон, где студенты смогут пройти базовую общевойсковую подготовку (БОВП) — курс по основам национального сопротивления.

Об этом он сказал в эфире Радио Хартия, опубликованном на YouTube во вторник, 8 июля.

«Есть области, в которых уже созданы полигоны для студентов. Давайте так, одна область, где созданы полигоны для студентов. Она является достаточно безопасной и готова принимать молодежь со всей Украины. Они открыты уже сейчас, они уже работают», — сказал министр.

На этом полигоне, как отметил глава Минобразования, хорошие условия «четырехзвездочного хостела», чтобы не напугать молодежь и постепенно углублять ее в «бомж-стайл».

По словам Лисового, в законе Украины о мобилизационной подготовке прописан пункт БЗВП в университетах. Он добавил, что Украина уже идет по этому пути, но так называемая университетская БЗВП не будет полноценной военной подготовкой.

«Когда человек будет мобилизоваться или вступать в ряды армии [он пройдет] полноценную, мощную БЗВП прямо перед условно своей интеграцией в военные подразделения… Предварительно, есть позиция, что курс этот будет называться Основы национального сопротивления, и он будет фактически версией Защиты Украины 2.0», — добавил министр образования.

Также в Минобразования хотят применить шефство бригад над университетами. Лисовой говорит, что взаимодействие воинской части с университетом не будет обязательно привязано к региону.

Лисовой добавил, что университеты также будут иметь возможность использовать материально-техническую базу воинских частей — полигоны, оружие, боекомплект, инструкторы.

Согласно закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, с 1 сентября 2025 года вводится базовая общевойсковая подготовка в вузах — как отдельная учебная дисциплина, которая включается в учебные планы высших учебных заведений всех форм собственности. Женщины будут проходить ее только добровольно.

По итогам такой военной подготовки — в форме базовой подготовки или базовой службы — молодые люди будут получать: