«Это ошибка». Министр Лисовой объяснил, почему слово «Россия» МОН решило писать в приказе с большой буквы

8 сентября, 13:18
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Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Министерство образования и науки Украины издало приказ, согласно которому нужно изменить слово «РФ», написав его с большой буквы. Глава ведомства Оксен Лисовой объяснил решение.

В новом приказе МОН сказано, что в другом документе, который касается обучения украинских школьников за рубежом, слова «российской федерации» заменить на «Российской Федерации». То есть писать собственное название с большой буквы, как этого и требуют правила правописания.

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«Что такое россия и кто такие русские мне хорошо известно из опыта моей семьи, собственного опыта и опыта моих побратимов. Буквально с нуля. Правописание „рф“ с большой буквы — ошибка, но требование нормопроектирования», — пояснил Лисовой в пятницу, 8 сентября.

По его словам, без такого исправления Министерство юстиции не зарегистрировало бы приказ Минобразования.

Одна из пользовательниц Facebook спросила министра образования, не против ли он, чтобы дети в Украине писали Россия с маленькой буквы в сочинениях или на уроках географии. Лисовой ответил: «Только за».

Скриншот Оксен Лисовой/Facebook
Фото: Скриншот Оксен Лисовой/Facebook

Образовательный процесс в Украине начался 1 сентября 2023 и продлится до 28 июня 2024 года. В Минобразования говорили, что обучение будет в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Минобразования Министерство образования Украинское правописание Война России против Украины Оксен Лисовой

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