Накрыли огнем возле Лисичанска. Украинские военные уничтожили оккупантов из отряда сахалинского ОМОНа — глава Луганской ОВА

24 июля, 09:11
Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области, заявил глава ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области, заявил глава ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты отряда ОМОН из Сахалина попали под огонь возле Лисичанска. Уничтожены не менее 12 спецназовцев РФ.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты только что прибыли на ротацию. Украинские артиллеристы накрыли их огнем, есть много раненых россиян.

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Также 23 июля в Кадиевке была разрушена казарма, где находились военные РФ. Потери уточняются. В то же время армия РФ продолжает применять штурмовую и армейскую авиацию, обстреливать мирное население из артиллерии, сообщил Гайдай. Накануне они нанесли четыре ракетных и один авиаудары.

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Глава Луганской ОВА рассказал, что россияне усилили давление в районе Верхнекаменского, однако ВСУ открыли ответный огонь и заставили их с потерями отойти. По другим населенным пунктам оккупанты вели неприцельные, но многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы.

Российской армии пока не удалось выйти в админграницы Луганской области, но почти вся территория региона оккупирована. Гайдай предположил, что если бы Украина получила западное оружие на неделю-две раньше, то теоретически можно было бы избежать оккупации региона и даже отбить Северодонецк.

В последние недели ВСУ попали в несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов на временно захваченных территориях, в том числе и в Луганской области.

Артиллерия ВСУ уничтожила дивизион российских гаубиц, а также личный состав и технику оккупантов
https://www.youtube.com/watch?v=nlPHes50xoc
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Луганская область Сахалин Сергей Гайдай ОМОН Война России против Украины

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