Лисичанск успели покинуть не все желающие — глава ВГА

4 июля, 22:33
Последствия российского обстрела Лисичанска, 27 июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Последствия российского обстрела Лисичанска, 27 июня (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Временно оккупированный российскими войсками Лисичанск успели покинуть не все желающие, заявил начальник Лисичанской военно-гражданской администрации Валерий Шибико.

В эфире Радио Свобода он уточнил, что особенно поток желающих покинуть город вырос в последние дни.

«Тех, кого могли, мы вывезли, но я думаю, что мы не смогли добраться до каких-то районов в глубине Лисичанска», — отметил он.

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Он подчеркнул, что пока продолжаются бои, нет безопасного способа покинуть Лисичанск. В то же время некоторая часть местных жителей действительно ждала прихода российской армии.

«Это люди более старшего возраста, которые еще помнят Советский Союз, они его ждут и дождались», — добавил Шибико.

3 июля в Генеральном штабе ВСУ 3 июля заявили, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного превосходства российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе дальнейшая оборона города привела бы к роковым последствиям.

https://www.youtube.com/watch?v=vjL3I_u4H8M

Впоследствии президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не отдает свои территории: «Мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия».

В Минобороны Британии сообщили, что после захвата Лисичанска Россия сосредоточится на Донецкой области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Эвакуация Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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