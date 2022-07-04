«Наши защитники прошли ад». Украина вернет каждый населенный пункт Луганской области — Гайдай

4 июля, 20:16
Оккупанты продолжают уничтожать захваченный Лисичанск из артиллерии (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты продолжают уничтожать захваченный Лисичанск из артиллерии (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в понедельник, 4 июля, подчеркнул, что Украина вернет все захваченные российскими оккупантами населенные пункты области.

Во время прямого эфира у себя в Facebook Гайдай напомнил, что против нашей страны воюет «огромная махина, цель которой — захватить и уничтожить всю Украину». Он подчеркнул, что плотность российских обстрелов была невероятной.

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«Луганская область сдерживала врага больше четырех месяцев, наносила ему безумные потери и, к сожалению, теряла сама — это цена, о которой стоит помнить, когда кто-то говорит, что область „слили“. Четыре месяца героической обороны… Эти бои были самыми тяжелыми, наши защитники прошли ад», — написал он.

Гайдай отметил, что пока у России намного больше оружия, чем у украинских защитников, но после достижения паритета в вооружении Украина вернет все временно захваченные территории.

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«Мы обязательно победим, но для этого нам нужно больше дальнобойной артиллерии и БК для них. Но, чтобы не случилось так, что к нам приедет техника, а на ней некому будет работать и воевать, командование принимает решение и войска иногда выходят. Но парни остаются живыми…

Я не знаю, сколько пройдет времени и когда начнется возвращение городов Луганской области — два, три месяца или, возможно, даже полгода. Но главное, что мы будем возвращать себе каждый населенный пункт Луганской области, вплоть до границ с Россией. У меня нет никаких сомнений, что так будет", — добавил глава ОВА.

https://www.facebook.com/100000695401534/videos/3222948557980314

Ранее Сергей Гайдай рассказал, что защитники Украины вышли из Лисичанска без потерь. Он сообщал, что небольшая часть Луганской области остается под контролем Украины для того, чтобы ВСУ успели построить защитные редуты.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Соотношение потерь в Луганской области 1 к 3 в нашу пользу – Роман Власенко

https://www.youtube.com/embed/p6vJc1zXhHM
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Лисичанск Луганская ОГА Сергей Гайдай Оккупированные территории Война России против Украины

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