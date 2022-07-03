Атака «с непонятно жестокой тактикой». Оккупанты несут значительные потери, но продвигаются в Лисичанске — глава ОВА

3 июля, 08:16
По словам Гайдая, россияне атаковали Лисичанск «с непонятно жестокой тактикой» (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

По словам Гайдая, россияне атаковали Лисичанск «с непонятно жестокой тактикой» (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты бросили, вероятно, все силы на захват Лисичанска и закрепляются в районе города. Они несут значительные потери, но продолжают продвигаться.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в воскресенье, 3 июля.

По его словам, россияне атаковали Лисичанск «с непонятно жестокой тактикой». В течение короткого промежутка времени они полностью уничтожили админздания, применяют много живой силы и вооружения.

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«И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами. Несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Вернекаменке, и продолжают уничтожать населенные пункты», — рассказал глава Луганской ОВА.

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Также в результате обстрелов российских военных пострадали Золотаревка и Белогоровка. Вблизи последней ВСУ отразили наступление РФ.

2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил российским пропагандистам, что оккупанты окружили украинских военных в Лисичанске. В Нацгвардии опровергли эти заявления, заявив, что город не окружен и возле него продолжаются ожесточенные бои. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, российские войска находятся на южных окраинах Лисичанска.

Взорвался один из складов боеприпасов оккупантов
https://www.youtube.com/watch?v=rb_MFlOs72I
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Луганская область Лисичанск Сергей Гайдай Война России против Украины

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